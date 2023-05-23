Смытое в унитаз обручальное кольцо нашли спустя год в канализации

KTLA: в США рабочие нашли в канализации смытое в унитаз обручальное кольцо спустя год

В американском городе Чино-Хиллз, штат Калифорния, рабочие нашли в канализации обручальное кольцо, смытое в унитаз больше года назад, и вернули его владелице. Об этом сообщает KTLA.

Украшение пропало в марте 2022 года. Мужчина, уронивший кольцо невесты в унитаз, сразу попытался достать его. Для это пришлось демонтировать унитаз. Найти украшение не удалось, и тогда жених арендовал камеру, чтобы поискать его в сливных трубах. По его словам, он видел кольцо, однако, возможно, случайно протолкнул его дальше в трубу камерой.

После этого американец обратился к коммунальным службам. Бригада рабочих искала кольцо в канализационных трубах, однако попытки найти его не увенчались успехом.

В мае 2023 года работники коммунальной службы случайно наткнулись на украшение в канализации неподалеку от дома мужчины. Они связались с американцем, и тот подтвердил, что оно подходит под описание потерянного им обручального кольца. На следующий день предварительно очищенное украшение вернули невесте. Отмечается, что женщина была очень рада возвращению кольца.

Ранее сообщалось, что в Австралии нашли в устье реки письмо в бутылке, отправленное десять лет назад. Девочка бросила послание в океан, когда ей было восемь лет.

