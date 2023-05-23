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15:09, 23 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне специальной военной операции по состоянию на 23 мая. Видеоролик разместили в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Карта содержит сведения об основных событиях минувших суток в зоне спецоперации. В частности, на ней обозначены места боестолкновений, а также пораженные объекты военной инфраструктуры Украины. Также на карте представлены данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике.

Кадр: Минобороны России

Всего за период проведения спецоперации ВСУ потеряли 428 самолетов, 235 вертолетов, 9275 единиц бронетехники и около шести тысяч единиц ствольной, реактивной и минометной артиллерии.

23 мая Минобороны сообщило о разгроме диверсантов, зашедших на территорию граничащей с Украиной Белгородской области.

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Алан Босиков
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