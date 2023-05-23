На Украине обвинили настоятеля из Мелитополя в сотрудничестве с Россией

На Украине настоятеля монастыря УПЦ из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией

На Украине настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.

В ведомстве заявили, что во время публичных выступлений священник призывал жителей города поддержать проведение референдума по вхождению Запорожской области в состав РФ. Кроме того, как сообщается, он посещал церемонию подписания договоров о принятии в состав России региона, Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области.

В офисе генпрокурора уточнили, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против настоятеля персональные санкции сроком на пять лет.

Ранее епископ Макаровский Гедеон (в миру — Юрий Харон) заявил во время неформального заседания в Совете Безопасности ООН, что священники УПЦ на Украине подвергаются избиениям и становятся жертвами убийств при попустительстве властей республики. Он также отметил, что противники канонической церкви заводят в монастыри и храмы собак, оскверняя святыни, «где раньше люди веками на протяжении тысяч лет молились Богу».