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09:13, 23 мая 2023Россия

Минобороны заявило о попытке ВСУ вернуть утраченные позиции

Минобороны заявило о попытке ВСУ вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, его цитирует РИА Новости.

По его данным, пресечь попытку противника прорвать оборону в районе Серебрянского лесничества удалось огнем артиллерии. В частности, попытку прорыва обороны предприняли военнослужащие из 81-й аэромобильной и 63-й механизированной бригад.

Как сообщили в Минобороны, при попытке вернуть утраченные позиции ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. Так, за минувшие сутки на краснолиманском направлении Украина потеряла около 55 военных, а также две бронемашины, три авто и две гаубицы, уточнил Савчук.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении. сдерживании подразделений противника участвовали военнослужащие 252-го мотострелкового полка.

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Анастасия Шейкина
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