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16:53, 23 мая 2023Россия

В Кремле порассуждали о знаменитой фразе Путина о терроризме

Песков: ранее высказанная Путиным позиция по борьбе с терроризмом сохраняет актуальность

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу борьбы с терроризмом осталась неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, придерживается ли глава государства своих прежних высказываний в отношении террористов. В качестве примера была приведена фраза «мочить в сортире».

При этом Песков не счел необходимым ужесточить риторику в отношении диверсантов в связи с проникновением вооруженного отряда в Белгородскую область с территории Украины. В данном случае действия важнее слов, подчеркнул пресс-секретарь.

Фразу «мочить в сортире» Путин произнес в сентябре 1999 года на одной из пресс-конференций. Так будущий президент России, занимавший в то время пост председателя правительства, заявил о своей непримиримой позиции в отношении террористов.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области в понедельник, 22 мая. В тот же день об этом проинформировали Путина. Минобороны России назвало атаку ДРГ на приграничный регион террористической акцией.

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Алан Босиков
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