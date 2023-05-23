Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:38, 23 мая 2023Силовые структуры

Бывший полицейский и его сообщники получили сроки за похищение брата и сестры

В Москве бывший полицейский и его сообщники похитили брата и сестру ради 700 тысяч рублей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве 33-летнего бывшего полицейского и двоих его сообщников приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима за похищение людей и вымогательство 700 тысяч рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Москва».

Экс-правоохранителя также лишили специального звания «майор полиции».

По данным прокуратуры, в мае прошлого года подельники заподозрили двух россиян, брата и сестру, в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. После этого они решили их похитить. 20 мая фигуранты, представившись сотрудниками правоохранительных органов и предъявив поддельные удостоверения, инсценировали задержание потерпевших — у них забрали телефоны и надели наручники, после чего насильно усадили в автомобиль.

Мужчины стали возить жертв по городу, требуя 700 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Опасаясь за свою жизнь, брат и сестра попросили денег у знакомых и собрали нужную сумму. Тогда сообщники отвезли их к банкоматам и попросили обналичить всю сумму. После того, как мужчина отдал похитителям 700 тысяч рублей, родственников отпустили.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР
Океанолог обнаружил брикет кокаина в лагуне во время работы
Протестующие попытались взять штурмом собрание акционеров нефтяного гиганта
Четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область за день
Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от травы с одежды
Собчак назвала запрошенный актрисой Васильевой гонорар за интервью
Бывший полицейский и его сообщники получили сроки за похищение брата и сестры
Александр Емельяненко оценил готовность младшего брата к дебюту в MMA
Командира отделения спецназа Зеленского уничтожили под Артемовском
Россиянин выложил в интернет свою присягу террористам и получил 10 лет колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.