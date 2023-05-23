Бывший полицейский и его сообщники получили сроки за похищение брата и сестры

В Москве бывший полицейский и его сообщники похитили брата и сестру ради 700 тысяч рублей

В Москве 33-летнего бывшего полицейского и двоих его сообщников приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима за похищение людей и вымогательство 700 тысяч рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Москва».

Экс-правоохранителя также лишили специального звания «майор полиции».

По данным прокуратуры, в мае прошлого года подельники заподозрили двух россиян, брата и сестру, в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. После этого они решили их похитить. 20 мая фигуранты, представившись сотрудниками правоохранительных органов и предъявив поддельные удостоверения, инсценировали задержание потерпевших — у них забрали телефоны и надели наручники, после чего насильно усадили в автомобиль.

Мужчины стали возить жертв по городу, требуя 700 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Опасаясь за свою жизнь, брат и сестра попросили денег у знакомых и собрали нужную сумму. Тогда сообщники отвезли их к банкоматам и попросили обналичить всю сумму. После того, как мужчина отдал похитителям 700 тысяч рублей, родственников отпустили.