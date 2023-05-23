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16:00, 23 мая 2023Силовые структуры

Экс-чиновника Минкульта России осудили за хищения и освободили от наказания

Суд дал 2 года экс-чиновнику Минкульта РФ за хищение 20 млн руб. и освободил от наказания

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры России Павла Мосолова за хищения из бюджета 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему назначен штраф в 700 тысяч рублей. Также осужден второй фигурант дела — бывший руководитель центра сохранности объектов культурного наследия министерства Владимир Цветнов. Он получил четыре года колонии со штрафом в один миллион рублей.

Осужденные чиновники освобождены от наказания в связи с его отбытием, отметил судья в приговоре.

В ходе процесса Мосолов признал вину. Он был задержан осенью 2022 года и отправлен в СИЗО. Позже суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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Любовь Ширижик
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