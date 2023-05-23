Плюс-сайз-модель Эшли Грэм пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном платье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном мини-платье Prada

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм появилась на Каннском кинофестивале в откровенном наряде и показала снимки подписчикам. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

35-летняя знаменитость пришла на мероприятие в блестящем мини-платье люксового бренда Prada, прозрачная ткань которого не скрывала ее атласное нижнее белье черного цвета. Свой образ манекенщица дополнила сумкой с кристаллами того же модного дома и серебряными серьгами, в качестве обуви она выбрала босоножки на высоком каблуке.

На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсера распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Грэм позировала перед фотографом на веранде, где проходила вечеринка Vanity Fair x Prada, которую организовали в рамках упомянутого фестиваля.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».