ВСУ обстреляли Грайворон и Борисовку

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселки Грайворон и Борисовку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 23 мая атаковали поселки Борисовка и Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

В Грайвороне два беспилотника сбросили взрывные устройства на крыши жилых домов, после чего там начался пожар. В Борисовке два украинских дрона с интервалом около часа сбросили бомбы на административное здание.

В обоих случаях пострадавших не оказалось. На местах ЧП работают все оперативные службы.

22 мая в Белгородскую область проникли украинские диверсанты. По словам Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации противника участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.