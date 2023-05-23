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02:58, 23 мая 2023Бывший СССР

Житель Артемовска сообщил об обстрелах домов мирных жителей бойцами ВСУ

Житель Артемовска: бойцы ВСУ разбомбили дом, в котором прятались местные

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы Вооруженных силы Украины (ВСУ) обстреливали из минометов жилые дома в Артемовске (украинское название — Бахмут), об этом рассказал эвакуированный житель города. Об этом сообщают «Известия».

«Слышишь свист и думаешь, сейчас сюда прилетит...», — рассказал он. По его словам, ВСУ разбомбили дом, в котором прятались местные. Кроме того, в один из таких обстрелов его супруга получила ранение.

В ночь с 20 на 21 мая Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск был полностью взят под контроль населенный пункт Артемовск. Бои за город шли 224 дня.

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Марина Совина
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