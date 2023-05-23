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15:51, 23 мая 2023Бывший СССР

МИД Украины ответил на слова Орбана о неспособности Киева победить

Спикер МИД Украины Николенко раскритиковал слова Орбана о неспособности Киева победить
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Denes Erdos / AP

Cпикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о неспособности Киева победить Россию в конфликте без участия НАТО. Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства ответил политику в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Те же европейские политики в прошлом году утверждали, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они были неправы тогда и неправы сейчас», — написал он.

По словам Николенко, Украина «продолжит бороться» до выхода на границы 1991 года. Спикер МИД также считает, что это единственный путь для гарантирования безопасности Европы. Кроме того, он призвал объединить усилия для помощи республике.

Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя, учитывая обстоятельства, цифры и факт неготовности НАТО ввести войска. Помимо этого, по мнению премьера Венгрии, Европе следует заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности. Он также обозначил два разных подхода к будущему Евросоюза.

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Кристина Есикова
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