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20:52, 23 мая 2023Мир

Российский Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика ВВС США

Минобороны России: над Балтийским морем перехвачены два бомбардировщика В-1В ВВС США

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем, нарушения государственной границы России не допущено. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«23 марта 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Минобороны.

При подлете к координатам обнаружения целей российский пилот идентифицировал их как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Российский военный борт занял установленную зону дежурства и проконтролировал убытие американских самолетов от воздушного пространства России.

Отмечается, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

15 мая российский истребитель Су-27 поднимался в небо над Балтикой после обнаружения двух патрульных самолетов ВМС Германии и ВМС Франции. Вылетев на перехват, российские военные обнаружили, что к границе России приблизились самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных судов от госграницы, самолеты ее не нарушили.

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Виктория Кондратьева
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