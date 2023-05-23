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17:10, 24 мая 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Aviaincident: летевший в Москву самолет сел в Перми из-за больного пассажира на борту

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Самолет авиакомпании Utair, летевший в Москву, резко сменил курс и вынужденно сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, направлявшимся в российскую столицу из Сургута. Во время полета экипаж доложил о нахождении на борту больного пассажира.

Отмечается, что он почувствовал недомогание и упал в обморок. Капитан воздушного судна подал сигнал бедствия и отправился в запасную авиагавань в Перми.

Посадка самолета прошла благополучно. О состоянии больного пассажира не сообщается.

Ранее в мае лайнер «Уральских авиалиний», летевший из России в Таджикистан, сменил курс и экстренно приземлился в другом месте из-за недомогания беременной пассажирки. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы в Куляб.

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Фариза Бацазова
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