На территории брянского завода произошел пожар

В городе Дятьково Брянской области на территории завода произошел пожар

В городе Дятьково граничащей с Украиной Брянской области на территории завода произошел пожар. Об этом во вторник 23 мая, сообщает РИА Новости.

Горит склад на территории хрустального завода. В МЧС заявили, что площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания, пишет Shot. Данных о пострадавших не поступало.

10 мая в Брянской области загорелся склад. Предварительно сообщалось, что огонь начал распространяться из помещения с продуктами.