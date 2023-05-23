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09:59, 23 мая 2023Россия

На территории брянского завода произошел пожар

В городе Дятьково Брянской области на территории завода произошел пожар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В городе Дятьково граничащей с Украиной Брянской области на территории завода произошел пожар. Об этом во вторник 23 мая, сообщает РИА Новости.

Горит склад на территории хрустального завода. В МЧС заявили, что площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания, пишет Shot. Данных о пострадавших не поступало.

10 мая в Брянской области загорелся склад. Предварительно сообщалось, что огонь начал распространяться из помещения с продуктами.

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Евгения Куликова
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