«Страна.ua»: украинские военкомы раздают повестки за критику властей

Член украинского спецназа «Братство» (организация запрещена в РФ) с позывным Гога рассказал, что военкоматы используются для давления на тех, кто критикует власть. Его слова о выдаче повесток неугодным передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Если ты что-то сказал против власти, написал, то тебе тут же повестка», — заявил он. По словам бойца, этим занимаются спецслужбы на местах. Гога подчеркнул, что повестки вручают даже волонтерам, помогающим фронту, но недовольным местным руководством.

Как он считает, военных комиссаров нужно отправлять в окопы, а получивших ранение — в военкоматы. Помимо этого, Гога подчеркнул, что каждый, кто был насильно мобилизован, является потенциальным дезертиром.

Ранее попавший в российский плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ляшенко рассказал, что боевой дух в армии сильно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых военных. Жесткая мобилизация по всей республике является этому доказательством. Также сообщалось, что всех мужчин Николаева без разбора забирают в мобилизационные пункты. При этом большинство николаевцев не хотят воевать.