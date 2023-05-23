Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:00, 23 мая 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о выдаче повесток за критику властей

«Страна.ua»: украинские военкомы раздают повестки за критику властей

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Член украинского спецназа «Братство» (организация запрещена в РФ) с позывным Гога рассказал, что военкоматы используются для давления на тех, кто критикует власть. Его слова о выдаче повесток неугодным передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Если ты что-то сказал против власти, написал, то тебе тут же повестка», — заявил он. По словам бойца, этим занимаются спецслужбы на местах. Гога подчеркнул, что повестки вручают даже волонтерам, помогающим фронту, но недовольным местным руководством.

Как он считает, военных комиссаров нужно отправлять в окопы, а получивших ранение — в военкоматы. Помимо этого, Гога подчеркнул, что каждый, кто был насильно мобилизован, является потенциальным дезертиром.

Ранее попавший в российский плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ляшенко рассказал, что боевой дух в армии сильно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых военных. Жесткая мобилизация по всей республике является этому доказательством. Также сообщалось, что всех мужчин Николаева без разбора забирают в мобилизационные пункты. При этом большинство николаевцев не хотят воевать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о действиях ВСУ до проникновения ДРГ в Белгородскую область
Стали известны подробности о смерти замглавы Минобрнауки
Россиянкам назвали лучшие варианты окрашивания для седых волос
Влияние противоречий Венгрии и ФРГ на выделение помощи Украине оценили
Назван срок обучения пилотов ВСУ для управления истребителями F-16
Подрывника отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР
В США развеяли миф об украинском конфликте
Россиянам назвали главное правило семейного бюджета
Украина стала одной из самых несчастных стран мира
В России объяснили махинации США со стоимостью оружия для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.