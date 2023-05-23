Судебный пристав призналась в освобождении осужденных россиян от работ за деньги

В Крыму судебный пристав за 25 тысяч рублей освобождала осужденных от принудительных работ

В Бахчисарайском районе Крыма судебный пристав-исполнитель призналась в освобождении осужденных от исправительных работ за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В настоящее время установлено 38 эпизодов преступлений, женщину отстранили от должности. По данным следствия, фигурантка за 25 тысяч рублей подделывала документы и отменяла осужденным меры принудительного исполнения и ограничения. Среди вменяемых ей статей — получение взяток в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог. Женщина написала явку с повинной. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что под Астраханью будут судить экс-сотрудника ИК-6 за взятки от заключенных на миллион рублей.