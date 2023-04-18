Бывшего сотрудника российской колонии осудят за взятки от заключенных

Под Астраханью будут судить экс-сотрудника ИК-6 за взятки от заключенных на миллион рублей

В Астраханской области суд рассмотрит дело бывшего дежурного помощника начальника ФКУ ИК №6 регионального УФСИН о коррупции. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Андрей Хегай.

По данным ведомства, фигурант пообщался с одним из заключенных и предложил ему рассказать сокамерникам о возможности получить мобильные телефоны за вознаграждение. С августа 2020-го по март 2021-го сотрудник ИК-6 получил от осужденных почти один миллион рублей. Взамен он предоставлял им средства связи.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

«Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с ОЭБ и ПК УМВД России по Астрахани и ОСБ регионального УФСИН», — добавили в СКР.