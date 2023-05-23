Россияне стали реже покупать продукты онлайн ради экономии

Infoline: в 2023 году рост онлайн-покупок продуктов в России замедлился до 24,5 процента

В первом квартале 2023 года онлайн-продажи продуктов в России выросли до 198 миллиардов рублей (плюс 24,5 процента год к году). По сравнению с концом 2022-го продажи поднялись на 12 процентов в количественном и на 6 процентов в денежном выражении, со ссылкой на аналитическое агентство Infoline сообщает газета «Ведомости».

С января по март 2023-го темпы роста сегмента онлайн-продаж замедлились по сравнению с четвертым кварталом 2022 года (за этот период рынок вырос на 36,7 процента). В Infoline объяснили это желанием населения сэкономить.

Сфера онлайн-торговли растет за счет того, что крупнейшие игроки инвестируют в доставку и используют промоакции. Многим сервисам приходится брать на себя расходы за услугу, так как платная доставка снижает количество заказов, объяснила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова.

Также на рост сегмента влияет расширение ассортимента продуктов на маркетплейсах — это помогает нарастить число заказов и получать дополнительный оборот от продаж, объяснила директор по коммерции и развитию бизнеса Ozon Fresh Арина Князева. В 2022 году продукты возглавили список самых быстрорастущих категорий на площадке. Покупатели стали чаще сравнивать цены на еду в онлайн- и офлайн-магазинах, что подталкивает сервисы расширять ассортимент товаров под собственной маркой, добавила директор по бренду и коммуникациям «Самоката» Лиза Эмерт.

В апреле 2023 года российские пользователи маркетплейсов Ozon и Wildberries стали чаще заказывать бакалею, вкусные подарки и сладости. Также среди самых популярных товаров сервиса аналитик маркетплейсов Moneyplace отметил чай и кофе, а также масла, соусы и специи.

Как показало исследование медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет, большая часть россиян (54 процента из числа опрошенных) покупают продукты, когда вспоминают, чего в доме нет. Почти треть (31 процент) респондентов выбирают все по заранее подготовленному списку. 13 процентов стараются подбирать товары по акции, а еще два процента опрошенных повторяют свои предыдущие заказы. При этом у трети опрошенных на продукты уходит 2000 до 3000 рублей, а у 22 процентов — от 4000 до 5000 рублей.

