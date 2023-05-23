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16:24, 23 мая 2023Мир

Сунак выступил против российской «стратегии выжидания» на Украине

Премьер Британии Сунак выступил против «стратегии выжидания» России на Украине

Фото: Ben Stansall / Reuters

Великобритания и другие члены G7 продолжат поддерживать Украину, а прошедший саммит в Хиросиме показал единство стран в этом вопросе. Как подчеркнул премьер-министр Великобритании Риши Сунак, союзники готовы обеспечить Киеву поддержку не только на это лето, но и на следующий год. Его цитату приводит РБК.

По мнению Сунака, Россия придерживается «стратегии выжидания» на Украине и ждет, когда западные демократии устанут от конфликта. Британский политик, впрочем, выступил против попыток заморозить конфликт. «Нам надо четко показать, что эта поддержка будет на годы вперед. Стратегия выжидания не сработает», — подчеркнул премьер.

Комментируя мирную инициативу стран Африки и слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Сунак добавил: Запад считает, что переговоры возможны только после вывода российских войск.

Ранее стало известно, что лидеры G7 на саммите в японской Хиросиме отказались от любых попыток урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

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Виктория Кондратьева
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