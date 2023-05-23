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13:06, 23 мая 2023Силовые структуры

Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ

В ЛНР Росгвардия захватила бортовой «Урал», бронемашину с боеприпасами и гаубицу ВСУ

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы захватили технику и вооружение Вооруженных сил Украины, спрятанные в замаскированном строении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди трофеев — бортовой «Урал», бронированная разведывательная дозорная машина (БРДМ) с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30. По предварительным данным, найденное находится в боеспособном состоянии.

Украинский арсенал был найден поисково-разведывательных мероприятий. Саперы провели проверку на наличие взрывных устройств, после чего техника была отправлена по месту временной дислокации Росгвардии.

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Любовь Ширижик
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