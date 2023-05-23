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08:28, 23 мая 2023Россия

В российском регионе 15-летняя девочка-подросток ушла из дома и пропала

В Сахалинской области 15-летняя девочка-подросток ушла из дома и пропала

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Сахалинской области 15-летняя девочка-подросток ушла из дома и пропала. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, инцидент произошел в Южно-Сахалинске. После исчезновения россиянки сотрудники полиции и волонтеры организовали поиски.

Сахалинские следователи проводят проверку по факту произошедшего. Девочка была одета в черный свитер, джинсы и розовые кроссовки в день, когда пропала.

В апреле сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли 14-летнюю пропавшую школьницу, которая находилась на расстоянии почти 2000 километров от ее дома в Тольятти. Юную беглянку разместили в социальном приюте для детей. Кроме того, полиция связалась с ее родственниками.

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Анна Щербакова
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