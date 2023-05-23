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09:16, 23 мая 2023Силовые структуры

Замначальника ГИБДД Красноярского края заподозрили в превышении полномочий

Замначальника ГИБДД Красноярского края заставлял подчиненных строить дом ради экономии

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Красноярском крае заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону заподозрили в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 20 апреля по 30 сентября 2020 года фигурант, будучи начальником автохозяйства федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Красноярскому краю», привлек к строительству своего дома четырех подчиненных. Так он хотел сэкономить на строительстве. За помощь правоохранитель освобождал сотрудников от исполнения должностных обязанностей.

Кроме того, он использовал пять единиц самоходной техники и транспортных средств, состоящих на балансе учреждения. Ущерб, который фигурант нанес учреждению, составил 380 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ.

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Екатерина Власова
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