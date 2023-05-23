Влияние противоречий Венгрии и ФРГ на выделение помощи Украине оценили

Политолог Топорнин усомнился в сокращении помощи Украине из-за противоречий Венгрии и ФРГ

Противоречия Венгрии и ФРГ по вопросу выделения финансовой помощи Украине не приведут к сокращению поддержки Киева западными странами. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Спор Будапешта и Берлина

Вопрос о снятии украинских санкций с венгерского OTP Bank из-за выдачи кредитов жителям Луганска и Донецка стал причиной спора глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок о согласовании помощи Киеву. По мнению политолога, это не застопорит весь процесс выделения средств Украине союзниками.

«Речь идет о выделении лишь полумиллиарда евро из специального фонда. Требование правительства Венгрии изъять OTP Bank из санкционного списка является причиной того, что на данный момент деньги не выделяются, пока процедура заморожена. У венгров есть своя точка зрения на это дело, они считают, что OTP Bank не занимается финансированием Донецка или Луганска, что это было сделано ошибочно. Но факт остается фактом: операции были замечены в Луганске и Донецке, а мы знаем, что европейские банки не обслуживают эти территории еще с 2014 года», — объяснил он.

Нашла коса на камень, венгры заняли принципиальную позицию, что пока банк не будет выведен из списка, они добро на выделение этих средств не дадут Николай Топорнин политолог

Ситуация с финансовой помощью Украине

Конфликт дипломатов произошел во время согласования дополнительного пакета помощи Украине, который не сильно влияет на общую картину, отметил Николай Топорнин.

Какого-то критического значения введение Венгрией запрета на выделение этих 500 миллионов евро для Украины на данном этапе иметь не будет. На этот год западное сообщество заложило на выделение Украине около 60 миллиардов евро, это почти 40 процентов бюджета Венгрии на 2023 финансовый год Николай Топорнин политолог

«Это дополнительные средства к тому пакету военной помощи, который уже был одобрен. Сейчас, после саммита G7 в Японии, страны Запада согласовали еще дополнительный пакет помощи на сотни миллионов долларов. Украина рассчитывала на эти деньги и наверняка имела планы, как их потратить, потому что сейчас у Украины лишних денег нет, и она в основном существует на те деньги, которые выделяют ей западные партнеры. Но, как я сказал, это дополнительные ресурсы. Выделение финансовых ресурсов, предоставление вооружений разных типов продолжается, оно не тормозится», — заключил он.

По данным Politico, между Анналеной Бербок и Петером Сийярто возник конфликт из-за блокировки помощи Украине. Представитель Германии упрекнула Будапешт за блокировку 11-го пакета антироссийских санкций и отказ согласовать дополнительную военную поддержку Украине. Она также упомянула о роли венгерского OTP Bank в действиях России на территории Украины.

Сийярто отверг ее обвинения. По словам политика, Венгрия будет блокировать выделение денег Киеву из Европейского фонда мира до тех пор, пока не снимут ограничения с банка.

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции в начале мая внесло OTP Bank в список международных «спонсоров войны» из-за позиции руководства финансовой организации. Агентство считает, что банк «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР».