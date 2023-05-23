Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 23 мая 2023Наука и техника

Извержение вулкана Тонга привело к нарушению спутниковой связи

Извержение вулкана Тонга доказало существование экваториального плазменного пузыря

Фото: Tonga Geological Services / Globallookpress.com

Международная команда ученых обнаружила, что извержение вулкана Тонга привело к нарушению спутниковой связи в результате образования экваториального плазменного пузыря (EPB). Выводы исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Авторы использовали спутниковые и наземные данные наблюдений за ионосферой (где атомы ионизируются солнечным излучением, создавая положительно заряженные ионы). Также на высоте от 150 до 800 километров от поверхности располагается F-область, где находится наибольшая концентрация ионизированных частиц. Эта область позволяет радиосвязи отражать и преломлять волны, распространяя связь на большие расстояния. Однако различные помехи, например, движение плазмы, электрические поля и нейтральные ветры, могут вызвать локальные изменения плотности плазмы. Далее этот участок может расти и превратиться в пузыреподобную структуру EPB, которая удерживает радиоволны и ухудшает работу GPS.

Материалы по теме:
Самое пекло Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Самое пеклоАмерика боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
14 июля 2019
Взрывной эффект. Планету ждет крупнейшее извержение вулкана. Готово ли к этому человечество?
Взрывной эффект.Планету ждет крупнейшее извержение вулкана. Готово ли к этому человечество?
7 октября 2022

Ранее предполагалось, что эти пузыри могут также быть спровоцированы событиями на Земле, такими как вулканическая активность. Доказать это удалось с помощью данных, полученных в процессе извержения подводного вулкана Тонга, которое стало крупнейшим подобным в истории. Использовав спутники Arase и Himawari-8, ученые зафиксировали неравномерную структуру экваториального плазменного пузыря, которая возникла после изменения давления, спровоцированного извержением вулкана.

Кроме того, исследователи выявили еще несколько интересных открытий. Во-первых, они показали, что колебания ионосферы начинаются на несколько минут или часов раньше, чем волны атмосферного давления, ответственные за образование EPB. Хотя предыдущие представления гласили, что возмущения в ионосфере происходят только после извержения. Во-вторых, экваториальный плазменный пузырь оказался намного крупнее, чем прогнозировали модели, достигнув космоса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Колонну проникшей в Белгородскую область бронетехники ВСУ сняли на видео
Ученый назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Российский полковник назвал препятствие для применение ВСУ истребителей F-16
Гинеколог назвала неожиданный эффект регулярной сексуальной активности
Мужчина угодил в больницу с некрозом пениса после секс-марафона длиной в сутки
Лисята вышли к людям в Москве и умилили пользователей сети
Шансы Эрдогана одержать победу на втором туре президентских выборов оценили
Извержение вулкана Тонга привело к нарушению спутниковой связи
Стало известно об эффективности удара по аэродрому «Днепр»
Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.