Травников возглавил управление президента России по противодействию коррупции

Путин назначил Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции

Главой управления президента России по противодействию коррупции стал Максим Травников. Указ о его назначении подписал глава государства Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Другим своим указом Путин освободил от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в указе.

Своими указами Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции.

Прежде Травников занимал пост начальника управления президента России по вопросам государственной службы и кадров.