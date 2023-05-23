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10:02, 23 мая 2023Россия

Травников возглавил управление президента России по противодействию коррупции

Путин назначил Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции
Максим Травников

Максим Травников. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главой управления президента России по противодействию коррупции стал Максим Травников. Указ о его назначении подписал глава государства Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Другим своим указом Путин освободил от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в указе.

Своими указами Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции.

Прежде Травников занимал пост начальника управления президента России по вопросам государственной службы и кадров.

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Анна Щербакова
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