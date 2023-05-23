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12:25, 23 мая 2023Бывший СССР

Украина договорилась с Норвегией о дополнительных поставках NASAMS

Спикер Рады Стефанчук: Украина договорилась с Норвегией о дополнительных поставках NASAMS

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ходе визита в Норвегию украинская делегация договорилась о дополнительных поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью агентству «Укринформ».

Он добавил, что украинской делегации также удалось договориться о передаче Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и «другого необходимого вооружения». При этом Стефанчук не стал уточнять количество техники и сроки ее поставки.

Кроме того, спикер Рады отметил, что Норвегия приняла исторический пакет помощи и основала фонд поддержки Украины, насчитывающий 75 миллиардов норвежских крон (около 6,8 миллиарда долларов) и рассчитанный на пять лет.

Ранее Стефанчук сообщал, что Украина совсем скоро получит еще больше ЗРК NASAMS. По его словам, об увеличении соответствующих поставок он побеседовал с председателем парламента Норвегии Масудом Гарахани и главой производящей ракетные комплексы компании Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли.

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Георгий Нестеров
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