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14:29, 23 мая 2023Путешествия

В России приняли закон о признании загранпаспортов недействительными

Госдума расширила основания для признания загранпаспортов россиян недействительными

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В России расширили основания для признания загранпаспортов граждан недействительными. Соответствующий закон правительства приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

Согласно изменениям, основанием для признания заграничного документа недействительным станет его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и прочие причины. Кроме того, будет уточнен срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.

Помимо этого, сформулированы правила изъятия и проверки паспорта человека. Это станет возможно при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных сведений либо на поддельном бланке.

Ранее в «Гознаке» уведомили о начале изготовления загранпаспортов нового образца по полученным ранее заявкам, однако говорить о возобновлении их выпуска в обычном режиме пока преждевременно.

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Зарина Дзагоева
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