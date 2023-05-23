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23:04, 23 мая 2023Бывший СССР

Администрацию Зеленского уличили в незаконном переделе украинского бизнеса

Автор Politico Деттмер: администрация Зеленского начала незаконный передел бизнеса Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

С начала российской спецоперации администрация президента Украины Владимира Зеленского начала незаконный передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности. Об этом пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер со ссылкой на источники.

Так, неназванный руководитель украинской компании в беседе с автором материала уличил администрацию в сосредоточении в своих руках неограниченной власти, чего не бывало прежде. При этом, заявил он, она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и СМИ.

Как пишет Деттмер, новые собственники пытаются перераспределить между собой состояние «старой» элиты, пренебрегая нормами права и используя вымогательства, грабежи и устранение конкурентов. Журналист считает, что это отпугивает иностранных инвесторов и убеждает Запад в неразрешимости проблемы коррупции на Украине. При этом внутренняя коммерческая война негативно влияет на экономику страны, заключил он.

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Марина Совина
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