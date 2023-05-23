Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 23 мая 2023Мир

В ООН отреагировали на события в Белгородской области

ООН призвает РФ и Украину воздержаться от эскалации на фоне событий в Белгородской области

Фото: Mike Segar / Reuters

ООН призывает стороны российско-украинского конфликта воздержаться от эскалации в связи с событиями в Белгородской обрасти, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его цитирует ТАСС.

«Мы однако, призываем все стороны обеспечить, чтобы не было эскалации или распространения боевых действий», — сказал Дюжаррик.

По его словам, в ООН уже «ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России», но не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения сторон об инциденте.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР
В ООН отреагировали на события в Белгородской области
Белгородский губернатор опроверг информацию о падении вертолета
Боррель перепутал Белгород с Белградом
Две европейские страны объединились для замены «Дружбы»
Океанолог обнаружил брикет кокаина в лагуне во время работы
Протестующие попытались взять штурмом собрание акционеров нефтяного гиганта
Четыре беспилотника за день безуспешно попытались атаковать Белгородскую область
Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от травы с одежды
Собчак назвала запрошенный актрисой Васильевой гонорар за интервью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.