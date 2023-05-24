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20:44, 24 мая 2023Силовые структуры

Российского сварщика осудили на 4 года по делу о пожаре на «Адмирале Кузнецове»

В Мурманске сварщика приговорили к 4 годам по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
СюжетПожары в России

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманске суд приговорил сварщика 35-го судоремонтного завода Арстана Бегманова к четырем годам колонии по делу о пожаре на единственном в России авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом в среду, 24 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, 19 декабря 2019 года Бегманов проводил ремонт на крейсере и случайно уронил капли расплавленного металла на нижнюю палубу. В результате этого загорелась ветошь, пропитанная соляркой и мазутом. Это привело к пожару в машинном отделении и задымлению нескольких отсеков.

Следователи классифицировали произошедшее как нарушение правил безопасности при ведении строительных или других работ. Ущерб составил более 350 миллионов рублей. Сварщик не признал вину.

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Илона Палей
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