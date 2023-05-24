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16:40, 24 мая 2023Россия

Петербургский школьник попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после картинга

В Петербурге школьник попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после катания на картинге

Фото: Unsplash

В Петербурге девятилетний школьник попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после катания на картинге. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации издания, все произошло в «Прима картинге» на Магнитогорской улице. Мальчик, разогнавшись, врезался в отбойник на гоночной трассе.

Несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую, сотрясение, кровоизлияние в мозг и раны подбородка. За жизнь ребенка сейчас борются врачи.

Прокуратура Красногвардейского района начала проверку, чтобы в том числе установить, отвечает ли картинг требованиям безопасности предоставляемых услуг.

В апреле сообщалось, что в Ростове-на-Дону неизвестные избили 14-летнего подростка с инвалидностью в одном из торговых центров. Мужчины повалили юношу на пол и стали бить его ногами по голове. Отец сумел подняться и оттащить несовершеннолетнего.

Региональные следователи организовали проверку.

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Анна Щербакова
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