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14:36, 24 мая 2023Бывший СССР

Мать Сапеги посочувствовала свидетельствовавшему против ее дочери Протасевичу

Мать Сапеги заявила, что свидетельствовавшему против ее дочери Протасевичу не позавидуешь
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Мать россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич посочувствовала давшему против ее дочери показания Роману Протасевичу. Женщина заявила, что той свободе, которая есть у Протасевича, сложно завидовать. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Знаете, здесь, наверное, про вред речь не идет. Его действия по отношению к Софье останутся с ним и на его совести. Ему с этим жить, если это действительно так. Такой свободе, как у Романа, не позавидуешь, это факт», — отметила Дудич.

Женщина также добавила, что, несмотря на все произошедшее, не желает Протасевичу зла.

Ранее стало известно, что помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Сапеги. Экс-журналист рассказал, что россиянка занималась деаноном силовиков через сервис «Глаз Бога» и получила за свою работу пять тысяч долларов.

22 мая Протасевич заявил о своем помиловании, добавив, что Лукашенко подписал соответствующие документы еще 16 мая. «Я, конечно, очень счастлив... Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение. Надеюсь, что дальше будет только лучше», — сказал он.

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Наталия Белова
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