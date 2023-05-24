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13:24, 24 мая 2023Бывший СССР

Стали известны показания Протасевича на бывшую девушку Сапегу

Baza: Протасевич дал показания о противозаконной деятельности россиянки Сапеги

Кадр: Наталья Таланова / ТАСС

Помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко журналист Роман Протасевич дал показания о противозаконной деятельности своей бывшей девушки россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, Роман рассказал следователям, что Сапега занималась деаноном сотрудников силовых ведомств через сервис «Глаз Бога» и получила за свою работу пять тысяч долларов.

Со слов Протасевича стало известно, что девушка занималась этим находясь в Вильнюсе и публиковала полученные данные в Telegram-каналы. Всего в деле Сапеги говорится о 238 потерпевших.

Ранее тетя осужденной россиянки назвала Протасевича козлом и сволочью, посетовав на то, что ее племяннице приходится «тянуть за все это». «У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит», — так женщина прокомментировала сообщение о помиловании журналиста.

22 мая Протасевич заявил о своем помиловании, добавив, что Лукашенко подписал соответствующие документы еще 16 мая. «Я, конечно, очень счастлив... Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение. Надеюсь, что дальше будет только лучше», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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