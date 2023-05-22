Родственница Сапеги назвала Протасевича сволочью и козлом

Тетя осужденной в Белоруссии Сапеги назвала Протасевича сволочью и козлом

Тетя осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги прокомментировала помилование экс-главреда Telegram-канала NEXTA, признанного в республике террористической организацией, Романа Протасевича. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Она назвала бывшего парня своей племянницы козлом и сволочью, посетовав на то, что Сапеге приходится «тянуть за все это». «И женился, и помиловали его. У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит», — добавила женщина, уточнив, что ни она сама, ни мать Софьи толком ничего не знают о деле в отношении своей родственницы.

23 мая 2021 года Софья Сапега вместе с Романом Протасевичем были задержаны в Минске. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице. Вскоре она призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. В апреле белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Сапеги о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания. 24 мая Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о ее передаче.

3 мая Минский областной суд вынес приговор Протасевичу, назначив ему наказание в виде восьми лет колонии по обвинению в публичных призывах к захвату власти и террористическим актам, а также в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и других преступлениях. 22 мая Протасевич сообщил о своем помиловании.