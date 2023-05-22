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13:16, 22 мая 2023Бывший СССР

Протасевича помиловали

Экс-глава NEXTA Роман Протасевич сообщил о своем помиловании в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Экс-глава Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич сообщил о своем помиловании. Об этом пишет БЕЛТА.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал Протасевич.

В начале мая его приговорили к восьми годам заключения. По версии обвинения, Протасевич вместе с иными фигурантами дела, действуя ради захвата власти в республике, публиковали деструктивные материалы.

Основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило находится в Польше, в 2021 году Минск запросил экстрадицию оппозиционера, но получил отказ.

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Алевтина Запольская
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