Названа дата рассмотрения вопроса передачи Сапеги из Белоруссии

Суд в Москве рассмотрит вопрос о передаче осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги 24 мая

Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о передаче россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, 24 мая для ее дальнейшего отбывания наказания в России. Дату рассмотрения назвало РИА Новости.

«Рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги С.А. назначено Пресненским судом Москвы на 24 мая», — заявили в суде.

27 апреля сообщалось, что Пресненский суд Москвы получил материалы по приговору Сапеги. Ранее Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство девушки о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске, оба были задержаны оперативной группой Комитета государственной безопасности Белоруссии. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.