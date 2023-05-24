Стартовали съемки третьей части фильма «Дэдпул»

Актер Стефан Капичич сообщил о старте съемок третьей части фильма «Дэдпул»

Актер Стефан Капичич, исполнивший роль русского мутанта Колосса во франшизе «Дэдпул», сообщил о старте съемок третьей части фильма. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Производство третьего "Дэдпула" уже началось», — написал артист. В актерский состав триквела, релиз которого запланирован на 8 ноября 2024 года, также вошли исполнитель роли Дедпула Райан Рейнольдс и Хью Джекман, сыгравший Росомаху.

В третьей части проекта зрители вновь увидят таких персонажей франшизы, как Сверхзвуковая Боеголовка (Брианна Хильдебранд), Слепая Эл (Лесли Аггамс), жена Дэдпула Ванесса (Морена Баккарин), Юкино (Сиори Куцуна) и Допиндер (Каран Сони).

Известно, что «Дэдпул 3» станет первой картиной киновселенной Marvel с взрослым рейтингом R. «Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».

Ранее Райан Рейнольдс сообщил, что в третьей части «Дэдпула» Росомаха будет не таким, каким он был во франшизе «Люди Икс».