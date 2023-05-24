Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:08, 24 мая 2023Культура

Стартовали съемки третьей части фильма «Дэдпул»

Актер Стефан Капичич сообщил о старте съемок третьей части фильма «Дэдпул»

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Актер Стефан Капичич, исполнивший роль русского мутанта Колосса во франшизе «Дэдпул», сообщил о старте съемок третьей части фильма. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Производство третьего "Дэдпула" уже началось», — написал артист. В актерский состав триквела, релиз которого запланирован на 8 ноября 2024 года, также вошли исполнитель роли Дедпула Райан Рейнольдс и Хью Джекман, сыгравший Росомаху.

В третьей части проекта зрители вновь увидят таких персонажей франшизы, как Сверхзвуковая Боеголовка (Брианна Хильдебранд), Слепая Эл (Лесли Аггамс), жена Дэдпула Ванесса (Морена Баккарин), Юкино (Сиори Куцуна) и Допиндер (Каран Сони).

Известно, что «Дэдпул 3» станет первой картиной киновселенной Marvel с взрослым рейтингом R. «Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».

Ранее Райан Рейнольдс сообщил, что в третьей части «Дэдпула» Росомаха будет не таким, каким он был во франшизе «Люди Икс».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум
В Австрии назвали основную проблему для Запада из-за российских танков
Россиян предупредили о новом виде хакерских атак на электронную почту
МИД России оценил влияние поставок вооружения Украине на изменение целей СВО
Переработанный пластик оказался токсичным
Неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться через границу России
Наталья Водянова появилась на публике в откровенном платье
В известной сети магазинов перестали продавать дизайнерскую обувь Аллы Пугачевой
Россиянка рассказала об атаке диверсантов с танком и БТР на машину с детьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.