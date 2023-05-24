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15:36, 24 мая 2023Силовые структуры

СК возбудил дело против российских учителей за истязание детей с ОВЗ

В Петербурге СК возбудил дело об истязании детей c ОВЗ учителями коррекционной школы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об истязании детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в коррекционной школе. Об этом в среду, 24 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Причиной стали размещенные в социальных сетях жалобы родителей учеников. Была проведена доследственная проверка. По версии следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года педагоги регулярно причиняли физические и психические страдания детям девяти и десяти лет, у которых имелись трудности в освоении предметов. Одному из несовершеннолетних были нанесены повреждения по голове.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил няню к трем годам колонии за избиение двух детей из неприязни к ним.

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Илона Палей
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