В ДНР прокомментировали ранение главкома ВСУ Залужного

Советник врио главы ДНР Гагин: ранение Залужного говорит о качественной работе ВКС РФ

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал ранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По его словам, это говорит о качественной работе Воздушно-космических сил Российской Федерации.

«Что касается ранения Залужного: во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника», — заявил чиновник.

Гагин добавил, что сложившаяся ситуация лишила Украину «достаточно грамотного и серьезного военачальника».

Ранее стало известно, что Залужный был ранен во время ракетного удара. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, получившего информацию от своих источников в ВСУ. Уточнялось, что это произошло в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. По данным агентства, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после сообщений о ранении Залужного заявил, что президент страны Владимир Зеленский заслушал доклад главкома в среду, 24 мая.

