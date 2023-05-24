Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 24 мая 2023Бывший СССР

В ДНР прокомментировали ранение главкома ВСУ Залужного

Советник врио главы ДНР Гагин: ранение Залужного говорит о качественной работе ВКС РФ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал ранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По его словам, это говорит о качественной работе Воздушно-космических сил Российской Федерации.

«Что касается ранения Залужного: во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника», — заявил чиновник.

Гагин добавил, что сложившаяся ситуация лишила Украину «достаточно грамотного и серьезного военачальника».

Ранее стало известно, что Залужный был ранен во время ракетного удара. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, получившего информацию от своих источников в ВСУ. Уточнялось, что это произошло в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. По данным агентства, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после сообщений о ранении Залужного заявил, что президент страны Владимир Зеленский заслушал доклад главкома в среду, 24 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ
Вероятность вторжения Польши в Белоруссию оценили
Стало известно о наличии «двойных агентов» в окружении Залужного
В Госдуму внесли проект об общественно-полезном труде для школьников
Токаев заявил о наличии у России и Белоруссии одного ядерного оружия на двоих
В ДНР прокомментировали ранение главкома ВСУ Залужного
Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю
МИД Бразилии заявил об опасности попыток «отменить Россию»
Песков оценил идею переноса Рождества на Украине
Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.