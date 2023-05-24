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08:30, 24 мая 2023Забота о себе

Страдающим от нежелания партнера заниматься сексом дали совет

Секс-коуч Юзвяк: разбудить интерес к сексу у партнера помогут эксперименты в постели

Фото: 271 EAK MOTO / Shutterstock / Fotodom

Разбудить интерес к сексу у партнера помогут эксперименты и привнесение в интимную близость элемента неожиданности, считает секс-коуч Рич Юзвяк. Такой совет он дал в своей авторской колонке для издания Slate.

За советом к специалисту обратилась 40-летняя женщина, страдающая от нежелания ее 51-летнего избранника заниматься сексом. Отношения влюбленных 14 лет протекали преимущественно на расстоянии, однако наконец они съехались, спят в одной постели и планируют свадьбу. При этом женщина недовольна тем, что ее жених не горит желанием заниматься сексом и испытывает явные проблемы с потенцией.

Во время отношений на расстоянии мы занимались сексом всего несколько раз в год и в остальное время полагались на мастурбацию на камеру и непристойные сообщения. Мы не всегда соответствовали друг другу по темпераменту, но по большей части были на одной волне. Однако сейчас у него проблемы с сексуальным желанием, и даже если оно появляется, ему действительно трудно возбудиться

из письма читательницы Ричу Юзвяку

Женщина осознает, что ее избранник находится в том возрасте, когда подобные вещи могут случаться и это не является отражением его чувств к ней. Однако она все равно ощущает себя опустошенной и непривлекательной. Обсудить ситуацию у пары не получается, так как мужчина считает эректильную дисфункцию проблемой стариков и начинает переживать при любых попытках заговорить об этом.

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Отвечая на письмо, Юзвяк отметил, что, помимо возраста, на потенцию может влиять и то, что виртуальный секс сильно отличается от полового контакта в реальной жизни. В частности, из-за своеобразной техники мастурбации чувствительность во время интимной близости с проникновением снижена, что, естественно, сказывается на интересе к интимной жизни.

Коуч также посоветовал женщине принять факт, что в среднем возрасте либидо мужчины зависит не только от привлекательности партнерши и его чувств к ней. Проблемы с потенцией после 50 лет действительно распространены, и осознание этого позволит избавиться от ощущения неполноценности и обвинений себя в неудачах в постели, уверяет он.

В то же время, по мнению Юзвяка, не стоит постоянно напоминать избраннику о своей неуверенности и комплексах из-за проблем в сексе, так как подобное давление лишь усилит проблемы ее избранника с возбуждением.

Помните, что он серьезно изменил жизнь в последнее время. Переезд к вам, планирование свадьбы и новый этап совместной жизни могли вызвать стресс, который часто бьет мужчин ниже пояса. (…) Вы как минимум можете привнести немного таинственности и новизны в вашу интимную жизнь. Это поможет вам исследовать неизведанные стороны вашей сексуальности и сексуальности партнера

Рич Юзвяксекс-коуч

Ранее Юзвяк рассказал, что делать в ситуациях, когда партнеры не сходятся во мнении о нормальной продолжительности секса. Оптимальной продолжительностью полового акта он назвал 20-30 минут.

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Наталья Обрядина
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