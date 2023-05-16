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09:04, 16 мая 2023Забота о себе

Мужчине с недовольной долгим сексом женой дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк назвал 20-30 минут нормальной продолжительностью секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк рассказал, что делать в ситуациях, когда партнеры не сходятся во мнении о нормальной продолжительности секса. Свои рекомендации он дал в авторской колонке для издания Slate.

За советом к специалисту обратился мужчина, которому нужно от 20 до 30 минут, чтобы достичь оргазма. При этом его жене хватает всего пяти минут, и она недовольна тем, что он тянет. «Она утверждает, что я тешу свое мужское эго и хвастаю, как долго могу продержаться, а не наслаждаюсь сексом. Поэтому мы все меньше занимаемся любовью», — пожаловался он. Кроме того, добавил автор письма, жена подозревает, что на самом деле не привлекает его, хотя это не так.

Юзвяк отметил мужчине, что его жена ведет себя эгоистично и не догадывается, что все тела и потребности в постели разные. Он назвал продолжительность секса, которую демонстрирует мужчина, разумной, и предложил беседу с женой и мастурбации.

Скажите ей: «Так работает мое тело. Если ничего в нем не изменится, что ты будешь делать?» Вам самому несоответствие оргазмов, кажется, причиняет меньше беспокойства. Возможно, выход в том, чтобы во время секса ограничиться оргазмом жены. А вам достичь своего уже самостоятельно или с ее помощью

Рич Юзвяксекс-коуч
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Поведение женщины Юзвяк назвал нечестным. «Мы живем в большом мире, и некоторые в нем страдают от преждевременной эякуляции, некоторые — от задержанной. Последней у вас нет, ее диагностируют у тех, кому для оргазма нужно более получаса, но может быть, знание об этих особенностях, которые случаются с мужчинами, любящими своих партнерш, расширит ее сознание?» — написал коуч.

Ранее Юзвяк дал совет жениху, чья невеста вдруг перестала заниматься с ним сексом перед свадьбой. Коуч попросил задуматься об общих с ней ценностях.

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Александра Лисица
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