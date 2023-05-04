Жениху переставшей заниматься сексом перед свадьбой невесты дали совет

Slate: жениху вдруг отказавшейся от секса невесты дали совет задуматься об общих ценностях

Жениху, чья невеста вдруг перестала заниматься с ним сексом перед свадьбой, дали совет задуматься об общих с ней ценностях. На его письмо ответил секс-коуч Рич Юзвяк в авторской колонке для издания Slate.

По словам мужчины, их отношения длились четыре года, когда она, сославшись на религиозные соображения, за несколько месяцев до свадьбы отказала ему в интимных контактах. Просьба разозлила жениха, и не потому, что он не может сдержать свои желания. «Как же мне ей доверять, если она не будет советоваться со мной и о других важных переменах в жизни, с которыми я не согласен, но уже в браке? Будет ли ее растущая вера на фоне того, как я остаюсь неверующим, медленно разъедать наши отношения?» — задался он вопросом.

Юзвяк нашел решение девушки иррациональным. «Как будто несколько месяцев воздержания затмят годы секса до брака, как будто всевидящего бога можно одурачить видимостью благочестия после совершенно другой жизни», — рассуждает он, соглашаясь с тревогами мужчины. По мнению секс-коуча, паре нужно обговорить ценности и приоритеты. «Готова ли она к напряжению, которое уже вызывают ваши разные взгляды на веру? Имеете ли вы право голоса при принятии решений?» — предложил он мужчине вопросы, которые можно задать невесте.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, чей партнер заразился хламидиозом и продолжает настаивать на своей верности. Он посоветовал вывести подхватившего ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и поклявшегося в верности мужчину на чистую воду, однако иметь в виду, что минимальная вероятность заразиться хламидиозом другим путем или носить в себе скрытую инфекцию долго все-таки существует.