Стало известно о наличии «двойных агентов» в окружении Залужного

МК: генерал Попов заявил о наличии агентов, наведших ВС России на главкома ВСУ Залужного

Бывший начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор Военно-воздушных сил (ВВС) России Владимир Попов рассказал о наличии агентов, наведших российские силы на главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом пишет «Московский комсомолец» (МК).

По его словам, удар по Залужному мог быть проведен при помощи «двойных агентов», которые передали информацию о местоположении военачальника Вооруженным силам (ВС) России. «Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали "на два фронта" и были двойными агентами», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая.

20 мая Залужный впервые появился на публике после долгого отсутствия — он выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая.

