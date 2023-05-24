Польша получила от США еще две РСЗО HIMARS

В Польшу из США поступили еще две пусковые установки HIMARS и элементы системы Patriot

Министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter рассказал, что республика получила от США еще две единицы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«В Польшу поступили еще две пусковые установки M142 HIMARS, а также элементы системы Patriot», — заявил он.

Министр добавил, что такие поставки помогают Варшаве усилить свою ракетную артиллерию, а также силы противовоздушной обороны (ПВО).

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Польши разместят заказанные у США установки РСЗО HIMARS в дивизии, расположенной недалеко от границы с Калининградской областью России. Отмечалось, что это дивизион, заказанный в 2019 году.

Позже стало известно, что в Польшу из США прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS. Блащак отмечал, что Польша намерена продолжать закупки РСЗО и довести их количество до 500 единиц.