Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 24 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 24 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Утром 24 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс», который занимается охраной газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все катера противника были уничтожены, добавили в оборонном ведомстве.

За сутки российским войскам, продолжили в Минобороны, удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск.

В ведомстве добавили, что за сутки в зоне проведения спецоперации системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов и сбили истребитель противника МиГ-29 в районе Григоровки в ДНР.