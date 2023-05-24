Ким Кардашьян рассказала о трудностях воспитания детей в одиночку

Ким Кардашьян рассказала, что ей трудно быть многодетной матерью-одиночкой

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о трудностях воспитания четверых детей в одиночку. На подобные откровения она решилась в выпуске подкаста «Намеренно с Джеем Шетти».

42-летняя знаменитость призналась, что ей трудно быть многодетной матерью-одиночкой, так как воспитание детей для нее стало одной из «самых сложных и вместе с тем полезных вещей в жизни». Кардашьян, без помощи бывшего мужа Канье Уэста заботящаяся о двух сыновьях и двух дочерях, переживает из-за постоянного беспорядка в доме.

По ее словам, хотя этот вечный хаос можно назвать приятным, периодически она плачет перед сном, потому что не понимает, как с ним справиться. При этом Кардашьян подчеркнула, что материнство — «самая высокооплачиваемая работа в мире».

Нет ничего, что могло бы подготовить вас [к материнству]. Все равно, как долго ты ждешь. Все равно, чего ты ждешь. Ты никогда не будешь готов Ким Кардашьян

Ранее Кардашьян раскрыла свой секрет красоты и показала лицо без макияжа на видео. Секретом сияния кожи она назвала использование уходовых средств бренда SKKN.