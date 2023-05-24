Кокорин ответил высмеявшему чемпионство «Ариса» фанату

Футболист Александр Кокорин ответил высмеявшему чемпионство «Ариса» на Кипре фанату

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) ответил высмеявшему победу команды в чемпионате Кипра фанату.

«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что "Арис" на Кипре — беспородная собака. Когда есть "Омония" и АПОЭЛ — вы никто», — написал пользователь. «Никто — это ты, а мы — чемпионы», — ответил футболист.

«Арис» стал чемпионом Кипра по итогам сезона-2022/2023, а Кокорин был назван лучшим игроком турнира. В минувшем сезоне россиянин провел в составе «Ариса» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Кокорин играл за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Агент футболиста заявил, что нападающий вернется в расположение «Фиорентины», которой принадлежат права на игрока, на сборы. По информации «Спорт-Экспресса», в «Арисе» довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.