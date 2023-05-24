Стало известно о взрывах в Харьковской области

Klymenko Time: в Купянске Харьковской области Украины произошли взрывы

В городе Купянск Харьковской области Украины произошли взрывы в среду, 24 мая. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области», — говорится в публикации. Подробностей о количестве детонаций и точном месте произошедшего не приводится.

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области. Сообщение об этом появилось в 18:30 по московскому времени. Уточнялось, что взрывы произошли на приграничной территории региона. Воздушная тревога в области в этот момент не действовала. При этом, по данным официальной карты тревог, она объявлялась перед этим трижды в первой половине дня.

В ночь на 23 мая взрывы прогремели в Харькове. Перед этим в регионе, а также еще в семи областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.