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12:38, 24 мая 2023Культура

Люся Чеботина покинула музыкальную премию из-за ссоры с Идой Галич

Певица Люся Чеботина покинула музыкальную премию из-за ссоры с блогершей Идой Галич

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская певица и исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина покинула музыкальную премию канала RU.TV из-за ссоры с блогершей Идой Галич, выступившей в качестве ведущей мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Звездная пыль».

По данным портала, артистка уехала с площадки в тот момент, когда узнала, что награду в номинации «Звезда "Русского радио"» ей будет вручать именно блогерша.

16 мая Галич опубликовала несколько постов, в которых заявила, что съемки нового выпуска ее программы «1-11» сорвались из-за того, что приглашенная звезда не приехала на площадку. «За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. (...) Моя команда [из] 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски перед VK, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — написала она.

Позднее телеведущая сообщила, что речь шла о Люсе Чеботиной. При этом, по словам Галич, ни певица, ни представители ее команды не попросили прощения за срыв съемок.

Позже уличенная в срыве съемок исполнительница обвинила Галич в травле.

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Анастасия Астахова
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