Спикер Маккарти заявил о способности США избежать дефолта

Спикер палаты представителей Маккарти заявил, что США смогут избежать дефолта

Дефолта в США не будет, Вашингтон сможет решить эту проблему, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, администрация американского президента США Джо Байдена и республиканские законодатели к договоренностям пока не приблизились. «Дефолта не будет, мы решим эту проблему», — указал он на способность властей избежать дефолта.

Накануне, 23 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности между президентом и Конгрессом по потолку госдолга. По ее словам, дефолт отбросит назад весь прогресс, которого США добились за последние два года.

До этого Маккарти заявил, что Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту.